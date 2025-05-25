В Роспотребнадзоре рассказали правила выбора клубники

Нужно обращать внимание на её внешний вид, запах и текстуру, уточнили в пресс-службе ведомства. «Ягоды должны быть сухими, без признаков гниения, однородного насыщенного цвета с зелёными и крепкими листьями.
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