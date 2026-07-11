Тейлор Свифт заплатила Нью-Йорку более $160 тыс. за проведение свадьбы

Тейлор Свифт заплатила более 160 тыс. долларов за сверхурочную работу полиции в рамках разрешения, выданного властями Нью-Йорка для проведения свадьбы поп-звезда Тейлор Свифт и американского футболиста Трэвиса Келси в Мэдисон-Сквер-Гарден.