Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 556 подписчиков

Тейлор Свифт заплатила Нью-Йорку более $160 тыс. за проведение свадьбы

Тейлор Свифт заплатила Нью-Йорку более $160 тыс. за проведение свадьбы

Тейлор Свифт заплатила более 160 тыс. долларов за сверхурочную работу полиции в рамках разрешения, выданного властями Нью-Йорка для проведения свадьбы поп-звезда Тейлор Свифт и американского футболиста Трэвиса Келси в Мэдисон-Сквер-Гарден.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии