Тейлор Свифт заплатила Нью-Йорку более $160 тыс. за проведение свадьбы

Тейлор Свифт заплатила более 160 тыс. долларов за сверхурочную работу полиции в рамках разрешения, выданного властями Нью-Йорка для проведения свадьбы поп-звезда Тейлор Свифт и американского футболиста Трэвиса Келси в Мэдисон-Сквер-Гарден.
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