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  • Сергей Рубцов
    Спасибо Путину!!!! ))))) Надоела твоя война в белых перчатках!!!! Твое джентельменство нахуй никому не нужно!!!! Пора...Путин в ярости: У...
  • Eduard
    Именно ублюдок! Что было на Квартале и до Выборов и сейчас резко отличается.Он хуже Порошенко даже!Этого ублюдка дол...
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    Можно и подтянуть... на осине. Или на столбе.Этого ублюдка дол...

Дегенерат-недокомик дошутился до СИЗО: что с лицом, Артемий?

Дегенерат-недокомик дошутился до СИЗО: что с лицом, Артемий?

Мещанский районный суд Москвы 19 марта арестовал стендап-комика Артемия Останина (Артёма Фролова).Ранее в тот же день было опубликовано сообщение СКР: "Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по г.

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