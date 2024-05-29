Посол РФ Феоктистов призвал Аргентину не политизировать помощь спасенным детям

Россия расценивает действия Украины по созданию очередной антироссийской «коалиции» как провокацию. Так посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов прокомментировал визит украинского детского омбудсмена Дарьи Герасимчук в Буэнос-Айрес.
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