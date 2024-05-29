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Посол РФ Феоктистов призвал Аргентину не политизировать помощь спасенным детям

Посол РФ Феоктистов призвал Аргентину не политизировать помощь спасенным детям

Россия расценивает действия Украины по созданию очередной антироссийской «коалиции» как провокацию. Так посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов прокомментировал визит украинского детского омбудсмена Дарьи Герасимчук в Буэнос-Айрес.

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