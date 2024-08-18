В Новосибирске водитель иномарки врезался в стоящий на дороге грузовик и погиб

Дорожный инцидент произошел накануне поздним вечером на улице Волочаевской. По предварительной информации ГАИ, водитель – мужчина 1987 года рождения – двигался на автомобиле Daihatsu Mira в направлении Гусинобродского шоссе.
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