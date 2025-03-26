Ключевой фактор инфляции: цепочки посредников Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления обозначил основную причину роста цен на товары… Мишустин назвал посредников главными виновниками роста цен: как наценки «съедают» доходы россиян .
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