Житель Саратова пойдет под суд за аферу с «Пушкинской картой» на 8,5 млн рублей

САРАТОВ, 15 января, ФедералПресс. Предприимчивого 20-летнего жителя Саратова обвиняют в мошенничестве с проведением уроков «История России» – он продавал билеты по «Пушкинской карте», однако услугу фактически не оказывал.
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