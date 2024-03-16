Вчера разговаривал со своим знакомым с Украины. Узнал много интересного…

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Не нужно преуменьшать их возможности, а то получается мы два года с кретинами воюем и никак не можем их осилить, скажем о них тогда, когда возьмём Одессу , Николаев и дойдём до Львова...
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17 час.
Владимир Карпов
Да, они кретины, но почему тогда фронт еле-еле двигается ???
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11 час.
Николай Галыгин
УКровоякам нужен хоть какой-то позитив иначе фронт рухнет,вот эту картинку и выдают даже в заранее
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4 час.

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