Вчера разговаривал со своим знакомым с Украины. Узнал много интересного. Оказывается подразделения неких «правильных русских» прорвались на российскую территорию, победоносно захватив ряд населенных пунктов… Это очень странная военная пропаганда.
Вчера разговаривал со своим знакомым с Украины. Узнал много интересного…
Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Не нужно преуменьшать их возможности, а то получается мы два года с кретинами воюем и никак не можем их осилить, скажем о них тогда, когда возьмём Одессу , Николаев и дойдём до Львова...
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17 час.
Владимир Карпов
Да, они кретины, но почему тогда фронт еле-еле двигается ???
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11 час.
Николай Галыгин
УКровоякам нужен хоть какой-то позитив иначе фронт рухнет,вот эту картинку и выдают даже в заранее
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4 час.
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