В России предложили повысить доступность музеев для несовершеннолетних

Условия для всестороннего развития детей должны быть созданы в том числе и за счет доступности музеев для несовершеннолетних, с такой инициативой выступил Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передает RT.
Условия для всестороннего развития детей должны быть созданы в том числе и за счет доступности музеев для несовершеннолетних, с такой инициативой выступил Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передает RT.
Свежие комментарии