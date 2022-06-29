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В России предложили повысить доступность музеев для несовершеннолетних

В России предложили повысить доступность музеев для несовершеннолетних

Условия для всестороннего развития детей должны быть созданы в том числе и за счет доступности музеев для несовершеннолетних, с такой инициативой выступил Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передает RT.

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