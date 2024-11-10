В Архангельской области сохранится дождливая погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах от -3, до +2 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах от -3, до +2 градусовОблачно с прояснениями.