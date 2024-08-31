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На Урале на ребёнка рухнула бетонная скульптура, на которую жаловались жители

На Урале на ребёнка рухнула бетонная скульптура, на которую жаловались жители

Уральцы сообщили, что долго не могли добиться реакции от ответственных за благоустройство парка, и это привело к печальным последствиям.

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