ЕС призывает Киев разработать новую стратегию победы над Россией без участия США Евросоюз и Украина должны разработать независимую стратегию завершения войны и достижения мира, надеяться на помощь США больше не нужно.
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