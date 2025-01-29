Сумма требований телеканалов России к Google выросла до 1,8 дуодециллиона

РБК: требования телеканалов РФ к Google выросли до 1,8 дуодециллиона рублей Сумма требований российских телеканалов к Google из-за блокировки их YouTube-аккаунтов достигла 1,8 дуодециллиона рублей, этом сообщает РБК.
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