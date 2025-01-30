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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Вембаньяма полез в драку с Ивицей Зубацом после падения, но был остановлен персоналом

«Сан-Антонио» уступил «Клипперс» дома со счетом 116:128. Гости доминировали под кольцом, в первую очередь за счет действий Ивицы Зубаца (21+22).

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