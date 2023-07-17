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В Ростовской области пьяный водитель врезался в дорожный знак

Инцидент произошел в Волгодонске 16 июля около 03:00, на улице Степной, 40, сообщили в ГИБДД. Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер» в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень и стойку опоры дорожного знака «Объезд препятствия», после чего автомобиль опрокинулся.

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