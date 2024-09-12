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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Из 342 817 деталей LEGO построили полноразмерный McLaren P1 — он может разгоняться до 6...

Из 342 817 деталей LEGO построили полноразмерный McLaren P1 — он может разгоняться до 6...

Из 342 817 деталей LEGO построили полноразмерный McLaren P1 — он может разгоняться до 64 км/чПосле выпуска в начале этого года масштабной копии McLaren P1 размером 60 сантиметров (24 дюйма) компания LEGO Group и McLaren Automotive решили собрать полноразмерную реплику гиперкара McLaren P1 из более чем 342 817 деталей конструктора Technic, оснастив её сотнями электродвигателей LEGO.

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