Следственный Комитет Белоруссии по предложению Генпрокуратуры страны проверит деятельность Егора Крида на наличие признаков разжигания социальной вражды или розни, реабилитации нацизма, отрицания геноцида белорусского народа, а также других преступлений.
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