Грозит ли россиянам смерть от бешенства

В ряде СМИ прошла информация о том, что жители Санкт-Петербурга, Краснодара, Омской, Амурской областей и Москвы, укушенные бродячими собаками и кошками, не могут пройти необходимую вакцинацию от бешенства.
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