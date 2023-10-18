1,5 млрд руб в Приморье пойдет на охрану лесов, тушение пожаров и сохранение животного мира

В ходе общественного обсуждение проекта краевого бюджета в сфере сельского и лесного хозяйства на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, министр лесного хозяйства Константин Степанов сообщил, что в будущем году на поддержку лесного хозяйства будет направлено порядка 2 млрд 25 млн руб, из них 1 млрд 540 млн в рамках краевого бюджета.