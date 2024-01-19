В России задумались об ограничении ставок для закредитованных граждан

В Банке России задумались об ограничении ставок по займам для закредитованных граждан. Для клиентов с повышенным уровнем риска, которые тратят на погашение задолженностей более 60 процентов дохода, могут создать новый тип кредита.
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