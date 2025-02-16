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Вы не поверите, но у украинцев опять и снова все хорошо

Вы не поверите, но у украинцев опять и снова все хорошо

Остатки Украины всем скопом во всех утюгах и унитазах, а также во всех пабликах и чатах отплясывают пэрэможного гопака.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
&quot;Бешеных собак пристреливают.&quot; В случае с бандерьем, не пристреливают, а развешивают. Такая традиция, нельзя её нарушать. Как говорил немецкий фашист в одном из фильмов, &quot;висеть веровка, это ошень плёхо - трутно дышать!&quot; Верёвка ждёт каждую бандер-овцу, Зеленского - в первую очередь!
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14 час.
Игорь Кузнецов
Пусть радуются что на Украине подсчитали природные ресурсы, &quot;счёт&quot; США уже выставили, осталось Зеленскому подписать его. Вопрос - кто будет разрабатывать и обогащать руду чтобы отправить в США концентрат в счёт погашения долга?
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7 час.
tsan tsan
После того, как мне в середине 60-х прошлого века пришлось на срочной службе столкнуться с несколькими украинцами, я уже ничему в их отношении не удивляюсь. Только хохол мого написать  командиру полка, чтобы его произвели в сержанты и назначили заместителем командира полкового учебного взвода, так как он будет гораздо строже муштровать молодёжь. Комполка Герою Советского Союза полковнику Фирсову это так &quot;понравилось&quot;, что поручил зачитать эту цыдулю на общем построении роты, в состав которого всходил учебный взвод. Получилась картина с маслом. Особенно потом, после отбоя.
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4 час.
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