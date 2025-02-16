Вы не поверите, но у украинцев опять и снова все хорошо

"Бешеных собак пристреливают." В случае с бандерьем, не пристреливают, а развешивают. Такая традиция, нельзя её нарушать. Как говорил немецкий фашист в одном из фильмов, "висеть веровка, это ошень плёхо - трутно дышать!" Верёвка ждёт каждую бандер-овцу, Зеленского - в первую очередь!

Пусть радуются что на Украине подсчитали природные ресурсы, "счёт" США уже выставили, осталось Зеленскому подписать его. Вопрос - кто будет разрабатывать и обогащать руду чтобы отправить в США концентрат в счёт погашения долга?

tsan tsan

После того, как мне в середине 60-х прошлого века пришлось на срочной службе столкнуться с несколькими украинцами, я уже ничему в их отношении не удивляюсь. Только хохол мого написать командиру полка, чтобы его произвели в сержанты и назначили заместителем командира полкового учебного взвода, так как он будет гораздо строже муштровать молодёжь. Комполка Герою Советского Союза полковнику Фирсову это так "понравилось", что поручил зачитать эту цыдулю на общем построении роты, в состав которого всходил учебный взвод. Получилась картина с маслом. Особенно потом, после отбоя.