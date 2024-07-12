Галлас про Уоткинса в «Арсенале»: «Только представьте, какая бы получилась связка с Эдегором. Они бы нанесли столько ущерба соперникам»

«Для «Арсенала» мне нравится Олли Уоткинс из «Астон Виллы». У него есть та скорость, которая необходима нападающему, и с таким игроком, как Мартин Эдегор позади него, это была бы просто великолепная связка, подумайте только обо всех [голевых] передачах.