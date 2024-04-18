В Харьковской области взорвался трубопровод

REUTERS/Amir Cohen В Харьковской области Украины произошел мощный взрыв на трубопроводе, в радиусе нескольких десятков метров от высокой температуры плавится асфальт, сообщило 18 апреля украинское издание "Страна.
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