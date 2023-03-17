Внедорожник Mercedes протаранил автосалон с людьми в Петербурге

Известия Нелепая авария произошла в центре Санкт-Петербурга. Там внедорожник протаранил автосалон. На кадрах видно как водитель Mercedes пытается припарковаться на свободное место, однако, видимо, перепутав педали газа и тормоза ,въехал в здание.
Известия Нелепая авария произошла в центре Санкт-Петербурга. Там внедорожник протаранил автосалон. На кадрах видно как водитель Mercedes пытается припарковаться на свободное место, однако, видимо, перепутав педали газа и тормоза ,въехал в здание.
Свежие комментарии