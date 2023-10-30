Поезда на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД задержались из-за остановки состава

Составы МЦД-3 и Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) курсируют с задержкой. Движение затруднено из-за остановки одного из поездов, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
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