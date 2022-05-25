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Аннабель нервно курит, или реальные куклы, которое дадут сто очков вперед фильмам ужасов

Аннабель нервно курит, или реальные куклы, которое дадут сто очков вперед фильмам ужасов

Давайте признаемся честно, куклы реально бывают страшными. Их пустые и мертвые глаза, неподвижные лица, которые замерли в лучшем случае в улыбке, а в худшем с открытым ртом, неприятное на ощупь тело, которое не имеет ни единого намека на пол и т.

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