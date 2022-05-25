Аннабель нервно курит, или реальные куклы, которое дадут сто очков вперед фильмам ужасов

Давайте признаемся честно, куклы реально бывают страшными. Их пустые и мертвые глаза, неподвижные лица, которые замерли в лучшем случае в улыбке, а в худшем с открытым ртом, неприятное на ощупь тело, которое не имеет ни единого намека на пол и т.