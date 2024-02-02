Это учения НАТО? Или маневр по вторжению в РФ? Кедми сказал, как будет

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Вова Сидоров

Яшка казаков даже в сраиле ненужный русский . Одна помесь из СССР сбивается в стаи рулить русскими барашками, бывшими ещё пару лет назад русскоговорящими. А как сатанел ещё недавно виницковский-шапиро по кличке Соловьев от слова русские? Зато теперь и сам себя русским юде стал называть. Только внешне жители СССР картавые ну совсем на жителей Палестины не похожи. Потому для тех все беглые из СССР русские, Да и слово яврей новодел для лучшего восприятия. В царской России, Польше они жиды. До сих пор.