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Это учения НАТО? Или маневр по вторжению в РФ? Кедми сказал, как будет

Это учения НАТО? Или маневр по вторжению в РФ? Кедми сказал, как будет

После того, как Яков Кедми превратился из завсегдатая Вечера с Владимиром Соловьевым в опального политолога из Израиля, в принципе, ничего хорошего о нас он больше не говорил.

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Комментарии
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НС
Надежда Савинкова
Огромные войска для учений? Как Гитлер к нашей границе?
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47 мин.
ВС
Вова Сидоров
Яшка казаков даже в сраиле ненужный русский . Одна помесь из СССР сбивается в стаи рулить русскими барашками, бывшими ещё пару лет назад русскоговорящими. А как сатанел ещё недавно виницковский-шапиро по кличке Соловьев от слова русские? Зато теперь и сам себя русским юде стал называть. Только внешне жители СССР  картавые ну совсем на жителей Палестины не похожи.  Потому для тех все беглые из СССР русские, Да и слово яврей новодел для лучшего восприятия. В царской России, Польше они жиды. До сих пор.
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19 мин.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Ждите нож в спине ! Тактика сатанов -паразитов это..подлост!
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11 мин.

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