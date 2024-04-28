Битва растений в бутылке: вербейник захватывает верхний ярус

﻿﻿Бутылке с растениями 10 месяцев. Сейчас из сортов, первоначально находившихся в бутылке (15 растений), остались следующие: монета окатора плющ Бадра Маркантия (немного) Анограмма папоротника (сам вырос из спор весной, в прошлом году его не было).