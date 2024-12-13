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Смоленск 2.0

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Губернатор Василий Анохин вручил государственные награды от президента выдающимся смолянам

Губернатор Василий Анохин вручил государственные награды от президента выдающимся смолянам

«За каждой из наград стоит огромный труд, высокий профессионализм, уважение к смолянам и любовь к своему делу» Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил государственные награды и поощрения от президента Путина выдающимся жителям региона.

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