17-летний подросток погиб в страшном ДТП в Урюпинском районе. Молодой человек решил прокатиться на мотоцикле, при этом водительского удостоверения и регистрационного номера у него не было.
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17-летний подросток погиб в страшном ДТП в Урюпинском районе. Молодой человек решил прокатиться на мотоцикле, при этом водительского удостоверения и регистрационного номера у него не было.