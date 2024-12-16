Не рецепт, а золото. Сворачиваем фарш рулетом, охлаждаем и жарим

Вместо привычных и вкусных котлет мы приготовим более оригинальное блюдо из фарша. Завернем его в рулет с сырной начинкой, немного подморозим, а затем нарежем порциями и обжарим в кляре до золотистой корочки.
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