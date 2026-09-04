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Захарова пообещала обеспечить безопасность россиян с арестованного судна "Профессор Молчанов"

Захарова пообещала обеспечить безопасность россиян с арестованного судна "Профессор Молчанов"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что для обеспечения безопасности российских граждан, находящихся на борту арестованного в Норвегии научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", будет сделано всё возможное.

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