Сэм Альтман пугает прогнозами. СЕО OpenAI предрек новую гонку вооружений

Сэм Альтман: "Кто контролирует передовой ИИ, тот контролирует мир"Генеральный директор OpenAI, Сэм Альтман, в ряде недавних интервью высказался о будущем искусственного интеллекта и его влиянии на мировое сообщество.
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