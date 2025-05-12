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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тедеев о том, что «Акрон» остался в РПЛ в дебютном сезоне: «Когда я говорил, что мы не особо смотрим в таблицу и хотим выигрывать в каждом матче — это абсолютная правда»

Тедеев о том, что «Акрон» остался в РПЛ в дебютном сезоне: «Когда я говорил, что мы не особо смотрим в таблицу и хотим выигрывать в каждом матче — это абсолютная правда»

— После сегодняшнего матча [с «Ахматом» – 3:2] «Акрон» математически не может вылететь. Можно сказать, главная задача на сезон решена.

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