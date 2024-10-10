Во многих социально значимых учреждениях Карелии нашли фальсификат

Более 100 нарушений ветеринарного законодательства при поставке продуктов животного происхождения выявлено в Карелии Россельхознадзор проверил то, чем кормят в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях Карелии.
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