Спортдир FN Шишков: «Почему мы узнаем, что 2Drots изменили решение, за 2-3 минуты до конца матча? Зачем тогда требовать выбор сразу после челленджа?!»

«Удивляют сейчас скрины, что 2D поменяли свое решение за час до игры! У меня только два вопроса к лиге! 1) Почему мы, те, кто смотрели выпуск и думали, что они выбрали дополнительный челлендж, узнаем за 2-3 минуты до конца матча, что команда выбрала каким-то боком дополнительную минуту? Хотя Эд как капитан команды выбрал другое? 2) Зачем тогда по вашей логике снимать выбор команды сразу после челленджа? Хотя, как оказывается, решение можно поменять в день игры? Мне кажется, когда в конце просят решить, что команда выбирает, это делают для того, чтобы потом нельзя было поменять решение! На нашем примере скажу: нам дали после челленджа 5-10 минут на решение! Вопрос, зачем? Ниже прикладываю цитату Давида Агекяна: «Когда мы были на челлендже, задали вопрос: «Можно мы потом выберем, минуту нам брать или ВАР?» На это Богдан сам очень строго и ответил: «#####, брать нужно сейчас в кадре, потом уже менять нельзя!», – написал спортивный директор Fight Nights.