Международный фестиваль фотографии Xposure пройдёт в Шардже

Фотовыставка, круглые столы с режиссерами, операторами, художниками, кинопоказы, интерактивные активности для посетителей и церемония награждения победителей — в программе множество мероприятий как для профессионалов индустрии, так и для любителей.
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