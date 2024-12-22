Американский крейсер по ошибке сбил истребитель F/A-18E Super Hornet из авиакрыла авианосца USS Harry S.
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Американский крейсер по ошибке сбил истребитель F/A-18E Super Hornet из авиакрыла авианосца USS Harry S.
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