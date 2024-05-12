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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Левандовски хочет остаться в «Барсе». Ему нравятся клуб и город, свою форму он считает хорошей

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барсы» Хави хочет перестроить атаку команды и не нуждается в 35-летнем польском форварде, он считает, что Роберт уже не наберет былую форму.

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