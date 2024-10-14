Посетители культурного центра на Митинской познакомились с произведениями великих композиторов

Культурный центр «Митино» 13 октября пригласил всех желающих на концерт «Диалоги эпох. От барокко до джаза» Романа Вячеславовича Чистякова — Члена Союза композиторов России, лауреата международных конкурсов, кандидат искусствоведения, доцента кафедры эстетического воспитания детей дошкольного возраста факультета дошкольной педагогики и психологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии