Где начинается день. Охота на снежного барана

Нам повезло с погодой, и мы достигли цели – добыли двух снежных баранов. Спасибо организаторам Михаилу Масютину, Тимофею Петрову и коллективу охотхозяйства «Берёзовое» за отличную охоту, дружескую атмосферу и насыщенные приключениями дни, проведённые вместе! Оригинал статьи на Huntportal.