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Где начинается день. Охота на снежного барана

Где начинается день. Охота на снежного барана

Нам повезло с погодой, и мы достигли цели – добыли двух снежных баранов. Спасибо организаторам Михаилу Масютину, Тимофею Петрову и коллективу охотхозяйства «Берёзовое» за отличную охоту, дружескую атмосферу и насыщенные приключениями дни, проведённые вместе! Оригинал статьи на Huntportal.

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