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За прошедшие сутки работники МЧС Могилевской области ликвидировали 21 пожар сухой растительности.

За прошедшие сутки работники МЧС Могилевской области ликвидировали 21 пожар сухой растительности.

10 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки работники МЧС Могилевской области ликвидировали 21 возгорание сухой растительности на общей площади более 5 га, об этом БЕЛТА сообщили в областном ведомстве.

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