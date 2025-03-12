За прошедшие сутки работники МЧС Могилевской области ликвидировали 21 пожар сухой растительности.

10 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки работники МЧС Могилевской области ликвидировали 21 возгорание сухой растительности на общей площади более 5 га, об этом БЕЛТА сообщили в областном ведомстве.
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