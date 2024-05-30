Расписание электричек через станцию «Марьина Роща» МЦД-2 изменится в июне

В связи с модернизацией инфраструктуры на железнодорожной станции «Царицыно» по выходным дням в июне изменится расписание поездов второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2), а также Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД).