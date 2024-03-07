44 очка Де’Аарона Фокса помогли «Сакраменто» одержать победу над «Лейкерс»

Матч с «Лейкерс» стал третьим, в котором защитник «Сакраменто» набрал 44 очка. Ранее это достижение покорялось ему в сезоне-2020/21, также в игре против «Лос-Анджелеса», и в сезоне-2021/22 против «Шарлотт».