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  • Сергей Васильев
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  • Аленка 666
    С циркуля оборжалась)))Юмор в картинках
  • Владимир Eвтушенко
    Ошибки многие от лени ума, особь настолько обленила свой ум, что даже не замечает красной черты на компе. ...Ашипки и очепятки

В каждой шутке только доля шутки...

В каждой шутке только доля шутки...

а остальное, как известно, правда! Дедушка сидит на крылечке и умиленно наблюдает за внучком, играющим во дворе: — Чудо что за пацан! Знать бы еще наверняка, что он мой внук… Его сын, отец мальчишки, услышал эти слова: — Как тебя понимать, папа? Ты что, знаешь про мою жену что-нибудь такое? Старик его успокаивает: — Да, нет, не про твою… На рынке в мясной павильон входит женщина, груженая сумками, останавливается у прилавка со свиной головой, пристально на нее смотрит и выдает: — Блин, забыла мужу сигарет купить! Было у царя три сына.

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