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Белоусов вручил группировке «Центр» орден Суворова за массовый героизм на СВО

Андрей Белоусов вручил орден Суворова группировке войск «Центр» за массовый героизм, проявленный в ходе специальной военной операции, а также наградил государственными наградами отличившихся военнослужащих объединения.

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