Дополнительные электрички начнут ездить из Мги в Рыбацкое

Запускаются дополнительные электрички на маршруте Мга-Рыбацкое-Мга с 11 декабря по 18 апреля. Северо-Западная пригородная пассажирская компания объявила о расширении графика движения поездов, чтобы удовлетворить потребности пассажиров.
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