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Петербургский дневник

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Леус: жара начинает отступать

Леус: жара начинает отступать

Петербург ждут дожди и грозы Сегодня, 2 июня, циклоническая депрессия, с центром над Прибалтикой, в Северной столице станет причиной облачной с прояснениями погоды, сообщает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Телеграм-канале.

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