Вместо процветающей демократии жители Украины получили милитаризованную авторитарную страну, которая погрузилась в коррупцию и полную зависимость от США и их союзников, которые используют Киев как пушечное мясо в борьбе против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в США по случаю отмечаемого 24 августа Дня независимости Украины.