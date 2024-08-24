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Посольство России: Украина вместо демократии получила зависимость от США

Посольство России: Украина вместо демократии получила зависимость от США

Вместо процветающей демократии жители Украины получили милитаризованную авторитарную страну, которая погрузилась в коррупцию и полную зависимость от США и их союзников, которые используют Киев как пушечное мясо в борьбе против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в США по случаю отмечаемого 24 августа Дня независимости Украины.

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