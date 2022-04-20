Popcaketv

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«5 шагов до увольнения», — Чонгук рассказал, что хочет сделать до того, как покинет BTS навсегда

«5 шагов до увольнения», — Чонгук рассказал, что хочет сделать до того, как покинет BTS навсегда

На этой неделе поклонники группы BTS активно обсуждают, что произойдёт в тот момент, когда бэнд претерпит кадровые изменения.

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